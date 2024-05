Süße Hommage! Herzogin Meghan recycelt Kleid zum Muttertag

Herzogin Meghan (42) wählt dieses Kleid aus einem besonderen Grund! Bei den Royals scheint nichts einfach zufällig zu passieren – schon gar nicht in Sachen Mode. In Lagos präsentiert sich die Frau von Prinz Harry (39) zum Muttertag in einem Kleid, welches einigen bekannt vorkommen dürfte. Das weit geschnittene sonnengelbe Kleid trug die ehemalige Schauspielerin bereits an dem allerersten Geburtstag ihres Sohnes Archie Harrison (5), wie die Dokumentation "Harry & Meghan" zeigt. Im Gegensatz zu dem damaligen Meilenstein, an dem sich die zweifache Mama eher natürlich gab, kombinierte Meghan das Kleidungsstück nun mit großen goldenen Ohrringen und einer weißen Kette. Die Haare trug sie elegant hochgesteckt.

Das Kleid wählte Meghan anlässlich des Muttertages mit Sicherheit nicht zufällig. Im Rahmen ihrer Nigeria-Reise plauderte die 42-Jährige bereits ganz offen über ihr Familienleben und ihre Rolle als Mama. "Eine Mutter zu sein, war schon immer ein Traum von mir und ich kann mich so glücklich schätzen, zwei wunderschöne, gesunde, sehr gesprächige und süße Kinder zu haben", äußerte sie sich auf einer offenen Podiumsdiskussion, wie People berichtete. Meghan liebe es, eine Mutter zu sein.

In Nigeria zeigte sich Meghan mit noch einem weiteren Outfit, das ganz sicher etwas aussagen sollte. Bei einem Empfang für Familien des Militärs und des Witwenvereins in Abuja erschien der Suits-Star in einem trägerlosen weißen Kleid. Farblich abgestimmt wurde sie von Ehemann Harry begleitet. Er trug einen cremefarbenen Anzug mit einem schneeweißen Hemd darunter und zeigte somit, dass die beiden ganz klar zusammengehören und eine geschlossene Einheit bilden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Lagos

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nigeria

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Meghan das Kleid zum Muttertag trägt? Das ist eine tolle Geste! Na ja, so besonders finde ich das nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de