Barry überrascht Sabrina Carpenter mit Party zum Geburtstag!

Er hat sich richtig ins Zeug gelegt! Sabrina Carpenter (25) feierte am 11. Mai ihren Geburtstag. Die Beauty ist 25 Jahre alt geworden – und zur Feier des Tages hat ihr Liebster, Filmstar Barry Keoghan (31), sie mit einer fetten Geburtstagsparty überrascht! Wie in einem TMZ vorliegenden Videoclip zu sehen ist, warten in der Brooklyner Location, die mit unzähligen Luftballons dekoriert ist, bereits zahlreiche Freunde der Sängerin, um ihr herzlichst zu gratulieren. Nachdem sie die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte ausgepustet hat, schenkt Barry Sabrina einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Für diese tolle Fete wird die "Espresso"-Interpretin bestimmt superdankbar gewesen sein.

Dass der "Saltburn"-Star ein toller Partner ist, bewies er bereits in den vergangenen Wochen. So unterstütze er seine Freundin zum Beispiel bei ihren Auftritten in Singapur, wo Sabrina als Vor-Act bei der "The Eras"-Tour von Taylor Swift (34) performen durfte, und auf dem diesjährigen Coachella-Festival. Wie aufmerksame Fans beobachtet haben wollen, habe Barry ihre Shows ganz gespannt und stolz aus dem Publikum heraus mitverfolgt.

In den vergangenen Monaten häuften sich die Spekulationen um Barry und Sabrinas Beziehungsstatus. Ob sie wirklich ein Paar sind, ließen sie lange unkommentiert. Doch mit ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala am 5. Mai bestätigten sie ihre Beziehung. Nachdem beide einzeln die berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art hinaufgegangen waren, posierten sie gemeinsam für die anwesenden Fotografen. In einem Video von Vogue, in dem sie zusammen bei den Vorbereitungen für das Fashion-Event zu sehen sind, sieht man sogar, wie sie regelmäßig Zärtlichkeiten austauschen.

Instagram / sabrinacarpenter Sängerin Sabrina Carpenter

Getty Images Barry Keoghan auf der Met Gala 2024

