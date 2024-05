Mit Travis: Diese Stars sind bei Taylor Swifts Paris-Konzert

Aktuell setzt Taylor Swift (34) ihr "The Eras"-Welttournee in Europa fort. Zurzeit begeistert die Sängerin ihre französischen Fans mit ihrer dreieinhalbstündigen Bühnen-Perfromance. Wie schon bei einigen anderen Auftritten, ist auch bei dem heutigen ihr Partner Travis Kelce (34) anwesend, um seine Liebste vor Ort zu unterstützen. Doch der NFL-Star hat noch zwei Freunde im Schlepptau, wie in einem Videoclip auf X zu sehen ist: Auch Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) sind bei Taylors vierter Show in der La Défense Arena in Paris anwesend.

Das Supermodel und die "Look What You Made Me Do"-Interpretin sind bereits seit vielen Jahren eng miteinander befreundet – und wie es scheint, verstehen sich auch Travis und der Schauspieler gut miteinander. Wie die Mutter des Sportlers vor Kurzem während eines Events in Las Vegas verriet, haben die vier sogar schon einen Urlaub miteinander verbracht. Donna Kelce habe von ihrem Sohn Urlaubsgrüße per Foto bekommen, auf dem die zwei Pärchen zusammen in Carmel-by-the-Sea, einer Kleinstadt an der kalifornischen Küste, zu sehen waren.

Wie Just Jared berichtet, war Travis bei den ersten drei Paris-Konzerten von Taylor nicht anwesend. War sein Fehlen in Europa möglicherweise beruflicher Natur geschuldet? Der Footballer soll nämlich eine Rolle in der Horror-Drama-Serie "Grotesquerie" ergattert haben, wie seine zukünftige Schauspiel-Kollegin Niecy Nash-Betts auf Instagram verriet. "Leute, ratet mal, mit wem ich in 'Grotesquerie' zusammenarbeite?", sagte sie und schwenkte dann zu Travis, der grinsend hinzufügte: "Ich betrete Neuland mit Niecy!"

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Instagram / niecynash1 Niecy Nash-Betts und Travis Kelce, 2024

