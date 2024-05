So stylish feiern Rihanna und A$AP Rocky Geburtstag von RZA!

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (35) haben einen besonderen Grund zum Feiern! Ihr ältester Sohnemann RZA Athelston Mayers wird bereits zwei Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags machen die Eltern mit ihren beiden Kleinkindern einen gemeinsamen Ausflug in New York. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die vierköpfige Familie zu sehen, die in einen stylishen Denim-Partnerlook gekleidet ist. Die Musikerin trägt neben einer Baggyjeans eine graue Felljacke. Ihre zwei Jungs glänzen hingegen in Jeansjäckchen und auch Rocky ist in eine lässige Jeanshose gehüllt.

Gemeinsam mit ihren beiden Kindern soll das Paar wohl in der Color Factory gefeiert haben. Hierbei handelt es sich um ein interaktives Kunstmuseum in New York, das eine bunte Vielfalt an Aktivitäten bietet. Unter anderem gibt es eine Ballgrube, Rutschen und sogar einen Raum voller Konfetti. Ob sich das Geburtstagskind RZA wohl über den Familienausflug gefreut hat? Zumindest Papa Rocky strahlt mit dem Zweijährigen im Arm voller Freude, während er das Gebäude verlässt.

Bereits vor wenigen Tagen plauderte Rihanna aus, dass sie wohl keine aufwendige Party für ihren Ältesten schmeißen, sondern etwas Kindgerechtes finden wolle. "Ich weiß nicht, ob ich etwas Großes mache, aber ich möchte, dass es etwas ist, das ihm Spaß macht!", überlegte die Beauty in der "Extra"-Show und erklärte: "Er ist aktiv, furchtlos, aber gleichzeitig auch vorsichtig!"

Aissaoui Nacer / SplashNews.com Rihanna mit ihrem Sohn auf dem Arm

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

