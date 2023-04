Emily Ratajkowski über das Ende ihrer Schauspielkarriere

Ihre Schauspielkarriere hätte wirklich durch die Decke gehen können! Als Model und Autorin hat sich Emily Ratajkowski (31) einen Namen gemacht, sie war aber auch eine Zeit lang als Schauspielerin erfolgreich. So stand sie unter anderem mit Ben Affleck (50) für den Psychothriller "Gone Girl - Das perfekte Opfer" vor der Kamera und spielte in ein paar Serien mit. Der letzte Film, in dem sie mitwirkte, erschien 2019. Aber wieso kehrte Emily der Schauspielerei den Rücken?

Sie wolle sich nicht mehr in Situationen bringen, in denen Männer denken, die Oberhand und die meiste Kraft zu haben, erklärt Emily in einem Interview mit der Los Angeles Times. Dies sei auch ein Grund gewesen, warum sie mit dem Schauspielern aufgehört habe. "Ich habe mich nicht wie eine Künstlerin gefühlt, die sich hier ausleben kann. Ich kam mir vor wie ein Stück Fleisch, das von Menschen kritisiert wird. Viele sagten: 'Spricht auch etwas außer ihren Brüsten für sie?'", erläutert sie ihre Entscheidung weiter.

Sich für die einflussreichen Männer Hollywoods kleinzuhalten, war ihr dann Anfang 2020 endgültig zu viel. Emily feuerte ihren Schauspielagenten, ihren Handelsvertreter und ihren Manager: "Ich vertraute ihnen nicht! Ich erklärte ihnen: 'Ich kann meine Entscheidungen selbst treffen. Keiner von euch hat meine Interessen im Auge. Ihr hasst Frauen.'"

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de