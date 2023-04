Hotte Mama! Shay Mitchell strahlt sexy auf dem Coachella

Shay Mitchell (36) lässt es outfittechnisch richtig krachen! Die Schauspielerin ist zweifache Mutter – ihre jüngste Tochter Rome kam erst im Mai 2022 zur Welt. Seitdem wuppen die Pretty Little Liars-Darstellerin und ihr Partner Matt Babel den Alltag als vierköpfige Familie. Nun gönnte die Brünette sich aber offenbar eine kleine Mami-Pause: Shay feierte auf dem Coachella in einem heißen Outfit aus Leder!

Shay wurde auf dem Coachella-Festival in einem stylishen Look abgelichtet: Die 36-Jährige trug einen braunen Zweiteiler aus Leder – dazu kombinierte sie eine Minitasche mit goldenen Details und eine lässige Sonnenbrille. In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty weitere Eindrücke vom Festival: Die Stimmung schien sehr ausgelassen gewesen zu sein.

Generell scheint Shay ihr Familienleben und andere Aktivitäten gut unter einen Hut zu bekommen. Trotzdem ist das Leben mit zwei Kindern manchmal eine Herausforderung, wie sie im vergangenen Jahr zugegeben hatte: "Die Leute sagten mir immer, von null auf eins zu gehen sei nichts im Vergleich dazu, von eins auf zwei zu gehen und das könnte nicht zutreffender sein", meinte sie zu People.

Anzeige

Tim Regas / MEGA Shay Mitchell, Schauspielerin

Anzeige

Tim Regas / MEGA Shay Mitchell auf dem Coachella-Festival 2023

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihren Töchtern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de