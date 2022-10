In TikTok-Video: Outet sich Shay Mitchell als bisexuell?

Steht Shay Mitchell (35) etwa auch auf Frauen? Die Schauspielerin ist seit mehreren Jahren eigentlich glücklich an einen Mann vergeben. Gemeinsam mit dem TV-Star Matte Babel (41) hat sie sogar zwei Kinder – die knapp dreijährige Atlas und die vier Monate alte Rome. Auf Social Media gibt die einstige Pretty Little Liars-Darstellerin ab und zu Einblicke in ihren Alltag mit den zwei Kids. Was ihr Liebesleben angeht, hält sie sich größtenteils bedeckt. Doch nun deutet Shay an, dass sie bisexuell ist.

Auf TikTok reagierte die 35-Jährige auf ein Video, in dem eine Frau schreibt: "Wenn du dich als bisexuell identifizierst... Besitzt du ein grünes Samtsofa?" Daraufhin zeigte die Blondine ihre Couch in dem Ton – genau wie Shay. Ob sie damit sagen will, dass sie sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht? Das bleibt erst mal unklar. Die You-Darstellerin ging nicht weiter darauf ein.

In einem Interview mit Maxim hatte Shay in Bezug auf ihre lesbische "Pretty Little Liars"-Figur Emily erzählt: "Die Leute fragen mich immer: 'Du spielst eine homosexuelle Figur? Bist du homosexuell? Bist du hetero? Bist du dies? Bist du das? Emily stempelt sich nicht selbst ab und ich stemple mich auch nicht selbst ab." Sie verliebe sich eher in den Geist von jemandem. "Liebe ist Liebe, und das ist etwas, das ich immer wieder sagen werde", hatte sie damals betont.

Instagram / mattebabel Shay Mitchell mit ihrem Partner Matte Babel

Getty Images "Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

