Shay Mitchell gibt zu: Zwei Kinder sind eine Herausforderung

Shay Mitchell (35) spricht über ihr Mama-Dasein! Die Schauspielerin brachte erst im Mai dieses Jahres ihr zweites Kind Rome zur Welt: Gemeinsam mit ihrem Freund Matt Babel ist das ein weiteres Töchterchen neben der dreijährigen Atlas. Die Umstellung auf mehrere Kinder war aber ganz schön groß für sie: Nun gab Shay zu, dass es mit zwei Kids manchmal eine Herausforderung ist.

"Die Leute sagten mir immer, von null auf eins zu gehen sei nichts im Vergleich dazu, von eins auf zwei zu gehen und das könnte nicht zutreffender sein", witzelte der Pretty Little Liars-Star im Interview mit People. Sich an den Alltag mit einem Kind zu gewöhnen sei ihr schon nicht leicht gefallen – doch das wirkt für sie inzwischen wie ein Klacks: "Jetzt blicke ich zurück und frage mich: Wie konnte es für mich so schwierig sein, ein Kind zu haben?"

Damit soll es aber vorerst genug sein und weitere Babys sind nicht in Planung. "Ich glaube, zwei Kinder reichen erst mal", gab Shay zu und scherzte, dass sie all ihren Freunden immer rate, dass sie es genießen sollen, wenn sie nur ein Kind haben.

Shay Mitchell, Schauspielerin

Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Shay Mitchell, Schauspielerin

