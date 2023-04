Kein Zoff? Victoria Beckham feiert Geburtstag mit Nicola

Zum Geburtstag von Victoria Beckham (49) kommen alle zusammen – auch ihre Schwiegertochter! Im April 2022 hatten sich Brooklyn Peltz-Beckham (24) und Nicola Peltz-Beckham (28) das Jawort gegeben. Doch im Rahmen der Vorbereitungen für die romantische Zeremonie soll es zwischen der Designerin und ihrer Schwiegertochter geknallt haben. Den angeblichen Zoff scheinen die beiden inzwischen beigelegt zu haben. Ihren Ehrentag verbringt Vic nämlich zusammen mit Nicola!

Via Instagram teilt Victoria am Montag einige Eindrücke ihres Geburtstages. Den verbringt die einstige Spice Girls-Sängerin nämlich gemeinsam mit ihrer Familie bei einem gemütlichen Dinner. Neben Ehemann David (47) oder ihren Kids Harper Seven (11) und Cruz (18) sind auch Brooklyn und seine Frau mit von der Partie. "Mich feiern lassen! [...] Ich liebe euch alle so doll", freut sich die 49-Jährige neben einer Reihe von Bildern, die sie mit ihren Geburtstagsgästen zeigen.

Auch das diesjährige Osterfest hat die ganze Peltz-Beckham-Familie gemeinsam verbracht. Wie Mirror berichtete, hatten der Beckham-Sprössling und die Transformers-Darstellerin Victoria und David nach Palm Beach auf das millionenschwere Familienanwesen von Nicolas Familie eingeladen. Vor allem um die Familien nach all den Schlagzeilen zusammenzubringen und "um das erste Jahr als Ehepaar zu feiern", plauderte ein Insider gegenüber dem Magazin aus.

Instagram / victoriabeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham im April 2023

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham im April 2023

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham

