Zu Ostern: Brooklyn und Nicola feiern Reunion mit Beckhams

Bei den Peltz-Beckhams kommt die ganze Familie wieder zusammen! Im April vergangenen Jahres haben sich Nicola (28) und Brooklyn (24) im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Bereits im Voraus soll es zwischen der Transformers-Darstellerin und ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham (48) zum Zoff gekommen sein – das will die Familie nun offenbar endgültig beilegen. Das diesjährige Osterfest verbringen Nicolas und Brooklyns Familien zusammen!

Wie Mirror berichtet, haben sowohl Nicola als auch Brooklyn ihre Familien zusammengetrommelt, um das Osterfest gemeinsam zu feiern. So sollen David (47) und Victoria Beckham samt ihrer Kids nach Palm Beach auf das millionenschwere Familienanwesen von Nicola gereist sein. "Das Paar hat die vergangenen Tage in Tokio verbracht, wollte aber beide Familien zu einem Abendessen am Ostersonntag versammeln, um sein erstes Jahr als Ehepaar zu feiern", plaudert ein Insider aus.

In einem Interview mit Cosmopolitan räumte die 28-Jährige erst vor wenigen Wochen mit den Zoff-Gerüchten auf und verriet, dass es keine nennenswerte Fehde zwischen ihr und ihrer Schwiegermutter gegeben habe. Zuvor wurde sie beschuldigt, dass sie auf ihrer Hochzeit kein Kleid der Designerin tragen wollte. "Ich wollte [ein Kleid von Victoria] tragen und ein paar Monate später stellte sie fest, dass ihr Atelier es nicht pünktlich schaffen würde. Also musste ich ein anderes Kleid wählen", erklärte sie die Situation.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2022

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2019 in Seville

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de