Nach Notfall: Jamie Foxx' genaue Diagnose noch nicht bekannt

Er muss wohl noch immer rätseln! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Jamie Foxx (55) im Rahmen von Dreharbeiten zum Film "Back in Action" in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Seine Tochter gab daraufhin Entwarnung und ließ die Fans des Hollywood-Schauspielers wissen, dass sich sein Gesundheitszustand bereits wieder besserte. Doch warum musste dem "Django Unchained"-Darsteller eigentlich medizinisch geholfen werden? Nach wie vor ist noch unklar, was genau Jamie fehlt!

Eine Quelle erklärt gegenüber CNN: "Die Ärzte führen noch immer Tests durch und versuchen herauszufinden, was genau mit ihm los ist." Der 55-Jährige halte sich noch immer in dem entsprechenden Krankenhaus auf, führt der Insider fort. Jamie habe sich während des medizinischen Notfalls nicht direkt am Set befunden habe. Auch sei der Filmdarsteller nicht mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus befördert worden.

In Bezug auf die exakte Diagnose wird es in den kommenden Wochen vermutlich ein Update geben. Was jedoch bereits feststeht: Acht Drehtage hatte Jamie für "Back in Action" eigentlich noch vor sich. Diese abschließen konnte der Schauspieler nicht. Wie TMZ berichtete, werden die noch ausstehenden Szenen mit ihm wohl gestrichen.

