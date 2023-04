Promis auf dem Coachella: Das waren die coolsten Looks!

Die Stars beweisen mal wieder Stilbewusstsein! Am Wochenende fand endlich wieder das berühmte Musikfestival Coachella in Palm Springs statt. Neben den vielen musikalischen Acts auf den Bühnen tummelten sich auch im Publikum viele Stars, die ihre coolen Looks der Welt präsentierten. Unter anderem zeigten Leonie Hanne (34), Lola Weippert (27) und Nele Wüstenberg (29) ihre ausgefallenen Outfits – und waren dabei gewohnt kreativ.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de