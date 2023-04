Blink-182 beim Coachella: Tom DeLonge feiert sein Comeback!

Was für ein Comeback von Blink-182! Bereits seit den 90ern begeistert die Rockband ihre Fans mit Hits wie "What's My Age Again?" oder "I Miss You". Neben Schlagzeuger Travis Barker (47) und Sänger Mark Hoppus (51) gehört eigentlich auch Tom DeLonge (47) zu der erfolgreichen Gruppe. Doch der Gitarrist machte in den vergangenen Jahren immer wieder Pausen und widmete sich anderen Projekten. Jetzt ist die Band aber wieder vereint – und haut die Fans beim Coachella Festival um!

Wie Daily Mail berichtet, spielten Travis, Mark und Tom am Freitag ihren ersten gemeinsamen Gig seit fast zehn Jahren bei dem beliebten Festival in der kalifornischen Wüste. 50 Minuten lang rockten die Männer die Bühne – und vor allem Tom schien sein Comeback mächtig zu genießen. Für den 47-Jährigen war es zudem der erste Auftritt seit seinem erfolgreichen Kampf gegen den Hautkrebs.

Und nicht nur die Band und die Fans genossen das Konzert in vollen Zügen – auch Travis' Ehefrau Kourtney Kardashian (43) war vor Ort. Die Neu-Blondine schaute ihrem Ehemann vom Bühnenrand aus zu und filmte fleißig wie ein echtes Groupie.

Anzeige

Getty Images Travis Barker beim Coachella 2023

Anzeige

Getty Images Tom DeLonge bei Coachella 2023

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian beim Coachella Festival 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de