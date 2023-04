Bebe Rexha ehrlich: Sie kämpft schon lange mit Body-Image!

Bebe Rexha (33) ist genervt! Die Musikerin landet mit ihren Hits oftmals in den Charts. Mit ihrem Track "I Can't Stop Drinking About You" hatte sie ihren Durchbruch geschafft. Doch auch als Songwriterin ist sie mehr als erfolgreich. Tatsächlich ist Rihannas (35) Lied "Monster" von der gebürtigen New Yorkerin. Neben ihrer Karriere wird aber auch oftmals ihr Körper thematisiert. Jetzt gab sie zu: Bebe hat selbst mit ihrem Body-Image zu kämpfen!

Via Twitter teilte sie einen Screenshot, der einen Suchvorschlag auf TikTok zeigt – anscheinend wird oft nach Bebes Gewicht gesucht. "Das zu sehen, verärgert mich so. Ja, ich habe zugenommen, aber es nervt. Vor allem, weil ich schon immer Probleme mit meinem Körper hatte", schrieb Bebe ihre ehrlichen Gedanken runter. Ihre Fans stehen ihr jedoch bei.

Auf einen Kommentar, dass sie nicht darauf hören sollte, was andere sagen, reagierte sie mit ehrlichen Worten. "Ich arbeite jeden Tag an mir. Aber das entmutigt mich ein wenig. [...] Danke an alle, die mich lieben – egal, was ist", postete Bebe daraufhin.

Anzeige

TikTok / beberexha Bebe Rexha, Sängerin

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de