Cristiano Ronaldo widmet Tochter Bella einen süßen Post!

Ein stolzer Papa! Cristiano Ronaldo (38) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Fußballspieler der Welt, sondern auch Familienvater. Mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez (29) genießt er das Leben als Patchwork-Familie. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter, der Kicker brachte noch drei Kinder mit in die Beziehung. Im letzten Jahr trauerte die ganze Welt mit der Familie, als der Zwillingsbruder von Bella Esmeralda (1) nach der Geburt verstorben war. Nun wird Bella schon ein Jahr alt und ist Cristianos ganzer Stolz!

"Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Lebensjahr, mein Schatz. Papa hat dich ganz doll lieb!", schreibt der Fußballstar zu einem auf Instagram geposteten Schnappschuss mit seiner jüngsten Tochter. Bella sitzt auf dem Foto auf seinem Schoß und blickt mit großen Kulleraugen in die Kamera. Cristiano strahlt dabei über beide Ohren und hält seine süße Maus mit beiden Armen fest.

Die Fans gratulieren ebenfalls unter dem Bild – und das in allen möglichen Sprachen. Der Portugiese hatte seine Glückwünsche in seiner Muttersprache formuliert. Georgina spricht Spanisch mit den Kindern und auch Cristiano kommuniziert hauptsächlich so mit ihnen.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Januar 2023

Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina Rodríguez und seinen Kindern

Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern

