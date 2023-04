Die Vorfreude wächst: Ana Ivanovic posiert mit Babybauch

Ana Ivanovic (35) kann es wohl kaum erwarten! Im Februar verkündete die Ex-Tennisspielerin stolz: Sie und ihr Ehemann Bastian Schweinsteiger (38) erwarten ein Baby! Für das Paar ist es bereits der dritte Nachwuchs. Die freudigen Neuigkeiten teilten die beiden mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem der Kicker seiner schwangeren Ehefrau liebevoll an den Bauch fasst. Mit einer neuen Aufnahme macht Ana nun klar: Sie freut sich total auf ihren Wonneproppen!

Via Instagram teilt Ana am Dienstag ein neues Bild mit ihren Followern. Darauf hält sie ihre Hände liebevoll auf ihren immer praller werdenden Babybauch und gewährt ihren Fans damit einen niedlichen Einblick in ihre Schwangerschaft. "Meine Freude wächst von Tag zu Tag. Genauso wie mein Bauch", schwärmt die Beauty in der Bildbeschreibung.

Auch wenn Ana bereits ihre beiden Söhne Luca und Leon auf die Welt gebracht hat, stellte die 35-Jährige kürzlich via Social Media klar: Sie ist auch bei Baby Nummer drei noch immer total gespannt. "Mit einem Schwangerschaftshirn kann man viele Dinge vergessen, aber die Aufregung bleibt immer", hieß es in der Bildunterschrift unter einem ihrer Beiträge.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Februar 2023

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic im März 2023

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger im Juli 2022

