Für Umzug der Eltern: Shakira chartert ein Sanitätsflugzeug

Sängerin Shakira (46) bringt ihre Eltern in ihre neue Heimat! Nach der Trennung und öffentlichen Schlammschlacht mit ihrem Ex Fußballer Gerard Piqué (36) hatte sie genug von Spanien. Die Kolumbianerin verschlug es von Barcelona nach Miami. Auch ihre Eltern möchte sie in ihrer neuen Heimat bei sich haben. Für die beiden hat Shakira sogar einen besonderen Flieger für die Reise organisiert!

Ein Insider erklärte der spanischen Newsseite Vanitatis, dass die Sängerin ihre Eltern nur in einem besonderen Flieger nach Amerika bringen dürfe. "Das Flugzeug, das sie herbringt, ist ein Sanitätsflugzeug. Ein Arzt wird die beiden den ganzen Flug lang betreuen und ihre Werte überwachen", beschreibt der Insider genauer. Für ihre Eltern William Mebarak und Nidia del Carmen Ripoll Torrado sei der knapp neunstündige Flug aufgrund ihrer Vorerkrankungen anders zu riskant.

Mit ihrem Umzug hofft Shakira in Amerika neu anfangen zu können. Auf Twitter erklärte sie: "Ich habe mich in Barcelona niedergelassen, um meinen Kindern Stabilität zu geben. Die gleiche, die wir jetzt in einer anderen Ecke der Welt neben Familie, Freunden und dem Meer suchen. Heute beginnen wir ein neues Kapitel auf der Suche nach unserem Glück!"

Shakira, Sängerin

Sasha, Shakira und Milan Piqué Mebarak am Flughafen

Shakira, Filmfestival Cannes 2022

