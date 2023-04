"Neues Kapitel": Shakira verlässt Barcelona endgültig

Shakira (46) bricht zu neuen Ufern auf. Die Sängerin und ihr Partner Gerard Piqué (36) hatten sich vergangenes Jahr getrennt. Ihr Beziehungsaus gipfelte in einer mächtigen Schlammschlacht. Denn der Fußballer soll sie wegen der jüngeren Clara Chia Martí verlassen haben, mit der er sie vorher betrogen hat. Nun kehrt Shakira ihrer gemeinsamen Heimat Barcelona den Rücken und möchte einen Neuanfang.

Auf Instagram teilt Shakira ein Foto, auf dem die Skyline der spanischen Metropole zu sehen ist. Dazu erklärt sie, was sie zuvor bereits angedeutet hatte: Sie verlässt Barcelona. "Ich habe mich in Barcelona niedergelassen, um meinen Kindern die Stabilität zu geben, die wir jetzt am anderen Ende der Welt suchen, neben Familie, Freunden und dem Meer. Heute beginnen wir ein neues Kapitel auf der Suche nach unserem Glück", schreibt die 46-Jährige. Außerdem bedankt sie sich bei allen, die sie in Spanien begleitet haben. Sie habe erkannt, dass "Freundschaft länger hält als Liebe".

Aber was hält eigentlich Gerard vom Umzug seiner Kinder? Ein Insider erklärte gegenüber The Sun, dass der Kicker absolut nicht glücklich darüber sein soll, dass seine Ex mit dem gemeinsamen Nachwuchs wegzieht: "Er ist sehr verärgert, weil man ihm sehr wenig Zeit gelassen hat." Demnach soll Shakira nach Miami ziehen, wo die Kinder bereits in der Schule angemeldet seien.

Jackson Lee/Mega Sasha, Shakira und Milan Piqué Mebarak

Getty Images Shakira, Januar 2017

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Mai 2015 in Barcelona

