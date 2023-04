Khloé Kardashian gratuliert Kourtney mit Throwback-Bildern!

Khloé Kardashian (38) findet liebe Worte für ihre Schwester Kourtney (44). Die Influencerinnen waren dank ihrer eigenen TV-Show Keeping up with the Kardashians mitsamt ihrer ganzen Familie berühmt geworden. Auch wenn die Schwestern sich auch mal zoffen und nicht immer derselben Meinung sind, lieben sie sich wohl trotzdem bedingungslos. An Kourtneys 44. Geburtstag bringt ihre jüngere Schwester ihre Zuneigung zum Ausdruck.

Die 38-Jährige veröffentlicht einige Bilder aus der Kindheit und Jugend der Schwestern auf Instagram. Dazu schreibt Khloé: "Happy Birthday, mein Baby Kourtney! Ich habe dich geliebt, bevor ich überhaupt wusste, wie man liebt." Außerdem bringt die Zweifachmama ihre Bewunderung für ihre Schwester zum Ausdruck: "Was würde ich ohne dich tun? Du warst immer für mich da und ich möchte keinen Moment in diesem Leben ohne dich verbringen. [...] Kourt, du bist für mich unersetzlich." Zudem wünscht sie, dass die Träume und Ziele im Leben des Geburtstagskindes in Erfüllung gehen.

Auch wenn Khloé in den höchsten Tönen von ihrer Sis schwärmt, gibt es natürlich auch mal Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Beispielsweise war die Unternehmerin nicht begeistert von dem Hochzeitskleid der 44-Jährigen gewesen. In Anwesenheit von Vanity Fair unterzog Tristan Thompsons (32) Ex sich einem Lügendetektor-Test – und wurde gefragt, wie ihr Kourtneys Look gefallen hatte. "Es war in Ordnung", betonte die Blondine. Doch der Lügendetektor schlug allerdings selbst bei dieser vagen Antwort an.

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloé Kardashian als Kinder

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloé Kardashian in jungen Jahren

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

