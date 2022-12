Khloé gefiel Kourtney Kardashians Hochzeitskleid nicht!

Kourtney Kardashians (43) Brautlook kam nicht bei allen ihren Geschwistern gut an! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty hat ihrem Partner Travis Barker (47) vor einigen Monaten unter der heißen Sonne Italiens das Jawort gegeben: Die Unternehmerin und der Blink-182-Drummer haben im Mai 2022 in Portofino geheiratet. Zu diesem romantischen Anlass hat die Braut ein knappes Outfit der Luxusmarke Dolce & Gabbana getragen. Doch Kourtneys Schwester Khloé (38) war von dem Kleid nicht gerade begeistert...

Die The Kardashians-Geschwister absolvierten im Interview mit Vanity Fair jetzt einen Lügendetektor-Test – und dabei musste Khloé ihre Meinung zu Kourtneys Hochzeitskleid äußern. "Es war in Ordnung", betonte die Blondine. Doch der Lügendetektor schlug selbst bei dieser vagen Antwort an. "Oh mein Gott, nicht überzeugend!", lachte Kourtney deshalb.

Offenbar war Kourtneys Brautkleid in Khloés Augen etwas zu freizügig für die romantische Zeremonie. "Ich hätte dich einfach gerne auf der After-Party in diesem Kleid gesehen und davor in einem anderen", erklärte die 38-Jährige nämlich.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

