Pietro Lombardi meint: Dieter Bohlen kann auch ohne Playback

Pietro Lombardi (30) will seinen Kumpel Dieter Bohlen (69) offenbar verteidigen. Mit seinem Auftritt beim diesjährigen DSDS-Finale hatte der Chefjuror für ordentlich Furore gesorgt. Einigen Fans war nämlich nicht entgangen, dass der Poptitan seinen Modern Talking-Hit "Brother Louie" auf der Bühne nur Playback gesungen hatte. Nach all der öffentlichen Kritik meldet sich nun Jury-Kollege Pietro öffentlich zu Wort, um ein gutes Wort für Dieter einzulegen.

Via Instagram teilt Pietro am Dienstag einen Clip, in dem er und Dieter gemeinsam auf der Bühne performen. Anders als in der finalen Show schien Dieter im Rahmen dieses Auftrittes auf einen Tonträger im Hintergrund zu verzichten. Damit will der "Phänomenal"-Interpret vor allem eines klarstellen: "Nur, dass ihr wisst, Leute, Dieter singt die ganze Show komplett live. [...] Also der Mann kann auch ohne Playback und zwar mit sehr viel Gefühl", behauptet Pie und fügt hinzu, dass Vollplayback bei TV-Auftritten "eigentlich ganz normal" sei.

Auch Katja Krasavice (26) störte sich an dem Auftritt des 69-Jährigen. "Er geht dann auf die Bühne – der Mann, der alle Kandidaten auseinandernimmt bei jedem kleinen Fehler – und singt Full-Playback?!", ärgerte sich die Sängerin nach der Show via Instagram. Außerdem habe Dieter angeblich zuvor bei der Produktion dafür gesorgt, dass nur er in dem großen Finale performen darf.

