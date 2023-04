Starkoch Tim Raues Kindheit war geprägt von Schlägereien

Tim Raue (49) spricht offen über seine schwere Kindheit. Die TV-Bekanntheit hatte in den 90er-Jahren eine Lehre zum Koch absolviert. Seitdem bewies er immer wieder sein Können und wurde Küchenchef, erhielt Michelin-Sterne, eröffnete eigene Restaurants und schaffte 2010 sogar den Sprung ins TV. Der Fernsehkoch machte aber nie ein Geheimnis daraus, in welchen harten Verhältnissen er aufwuchs. Nun gab er weitere Details dazu preis.

Im RTL-Interview erzählte der 49-Jährige: "Mein Vater hat die Familie früh verlassen. Wir sind in Armut in Berlin-Kreuzberg groß geworden. Er ist dann wieder in mein Leben gekommen, aber leider nur, um mich grün und blau zu schlagen." Diese Erfahrung habe einen schlimmen Einfluss auf den Jugendlichen gehabt. "Dann habe ich als Teenager einfach den Weg gemacht vom Opfer meines Vaters selber zum gewalttätigen Täter", gab Tim zu. Erst sein Einstieg ins Berufsleben habe für einen Wandel in seinem Leben gesorgt.

Und was für einen Wandel er hinlegte! Der Berliner hatte zuletzt sogar den berühmten Christian Rach (65) als Restauranttester abgelöst. Gemeinsam mit seiner Frau ist Tim nun als Restaurantretter unterwegs. "Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist", hatte er in einer Pressemitteilung des Senders erklärt.

Tim Raue, Sternekoch

Tim Raue (r.) und seine Frau Katharina Wolschner, 2022

Christian Rach, Januar 2023

