Christian Rach (64) wird abgelöst! Von 2005 bis 2013 und mit einem kurzen Comeback 2017 war der Koch als Restauranttester in der Gastronomie-Landschaft Deutschlands unterwegs. Vor der Kamera half er zahlreichen Lokalen aus der Krise. Doch mittlerweile hat Christian mit dem Format abgeschlossen und möchte kein Teil mehr davon sein. Kein Grund für RTL, das Konzept einzustampfen: Sterne-Gastronom Tim Raue (48) wird der neue "Restauranttester"!

Mit seiner jahrelangen Erfahrung will der Spitzenkoch Restaurantbetreibern dabei helfen, eine Identität für ihr Lokal zu entwickeln und so den Laden zum Laufen zu bringen. "Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist", erklärte er in einer Pressemitteilung von RTL. Tim werde seine Expertise mit der seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina bündeln und damit versuchen, Existenzen zu retten.

Dafür sei er der richtige Mann, da er bereits selbst von Schließungen betroffen gewesen sei. "Ich habe in meinem Leben unzählige Restaurants erfolgreich geführt, aber eben auch einige wieder schließen müssen", berichtete Tim. Mit Start der Dreharbeiten im Juni kann der Unternehmer sich in seiner Mission als "Restauranttester" dann beweisen.

gbrci / Future Image / ActionPress Christian Rach im Mai 2022 in Hamburg

Instagram / timraueofficial Tim Raue und seine Frau Katharina im Januar 2022

RTL / Frank W. Hempel Christian Rach bei "Grill den Henssler"

