So besonders war Tim Raues Kennlernphase mit Katharina

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne! Tim Raue (49) gehört zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Zum Beispiel war der gebürtige Berliner bei der Vox-Kochshow Kitchen Impossible zu sehen. Im Jahr 2019 löste die TV-Persönlichkeit die Köchin Cornelia Poletto (51) in der siebten Staffel der Koch-Castingshow The Taste ab. Doch wie steht es um sein Privatleben? Seit Juli 2017 ist er mit Katharina Wolschner verheiratet. Jetzt erzählte Tim, wie ihre Liebesgeschichte begonnen hat!

Kurz nachdem Tim seine Katharina kennengelernt hat, wurde sie krank, verriet er im Interview mit Bunte. Seine Herzensdame musste also das Bett hüten. Das hielt den Starkoch nicht davon ab, der Redakteurin seine große Zuneigung deutlich zu machen. "Ich habe sie morgens, mittags und abends angerufen und zugetextet. Wir haben sicher zwölf Stunden am Tag telefoniert", gab der 49-Jährige Einblick in die Kennlernphase.

"Ich bin durch und durch Romantiker und glaube an die große Liebe", stellte Tim außerdem klar. Auch für Katharina war die Kennlernphase übers Telefon etwas ganz Besonderes. "Ich habe einen Tim kennengelernt, den draußen so niemand kennt, und mich Hals über Kopf am Telefon in ihn verliebt", gab sie zu.

RTL / Nils Hasenau Tim Raue, Sternekoch

Getty Images Katharina Wolschner und Tim Raue im Jahr 2022

Instagram / timraueofficial Tim Raue und seine Frau Katharina im Januar 2022

