Tim Raue gesteht: Zu Hause schwingt er nicht den Kochlöffel

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet! Tim Raue (50) gehört zu den bekanntesten Sterneköchen Deutschlands und machte sein Hobby einfach zum Beruf. Im Interview mit RTL macht der TV-Koch nun ein überraschendes Geständnis: Zu Hause bleibt seine Küche kalt! Wer jetzt denkt, dass seine Frau Katharina diesen Job eventuell übernimmt, liegt falsch. "Wir kochen zu Hause nicht", meint das Ehepaar und liefert prompt eine Erklärung für diese Entscheidung: "Wir gucken, dass wir alles an Konfliktpotenzial weglassen. Und deswegen... die Küche ist bei uns der Ort, wo Kaffee gekocht wird und für den Hund, das war es."

Vor allem wegen Katharina wird im Hause Raue nicht gekocht. "Ich mache Chaos", gesteht die Frau des Kochs und fügt hinzu: "Er braucht’s ganz gediegen." Tim ergänzt die Worte seiner Partnerin und erklärt, er möge es am liebsten "ganz ordentlich und strukturiert". Zwei Dinge, die Katharina in der Küche offenbar nicht beibehalten kann. Für Tim und Katharina gibt es da noch einen weiteren Grund, sich auswärts bekochen zu lassen: "Wir wollen ja auch die lokale Gastronomie unterstützen. Deswegen ist es ganz wichtig, essen zu gehen."

Tim und Katharina sind seit Juli 2017 verheiratet. Im Interview mit Bunte kam der TV-Star ein wenig ins Plaudern und gab dem Magazin vor rund einem Jahr einen privaten Einblick in sein Leben. Während der Kennlernphase wurde seine Frau stark krank, weshalb sie strikte Bettruhe verordnet bekam. Für Tim war das aber kein Grund, den Kontakt zu Katharina abzubrechen – ganz im Gegenteil. "Ich habe sie morgens, mittags und abends angerufen und zugetextet. Wir haben sicher zwölf Stunden am Tag telefoniert", verriet der 50-Jährige. Sein Ehrgeiz scheint sich ausgezahlt zu haben, wie Katharina bestätigte: "Ich habe einen Tim kennengelernt, den draußen so niemand kennt und mich Hals über Kopf am Telefon in ihn verliebt."

Getty Images Katharina Raue und Tim Raue beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Instagram / timraueofficial Tim Raue und seine Frau Katharina im Januar 2022

