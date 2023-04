Fünf Jahre nach Tod: Mutter Anki vermisst Avicii (†) sehr

Avicii (✝28) hat eine große Lücke hinterlassen. Der DJ zählte zu den erfolgreichsten Künstlern in seiner Branche. Umso schockierender waren die tragischen Neuigkeiten vor fünf Jahren, dass der gebürtige Schwede verstorben ist: Seine Leiche wurde in Maskat im Sultanat Oman gefunden. Später stellte sich heraus, dass der Musiker Suizid begangen hatte. Diesen Schock hat seine Mutter Anki Lidén bis heute nicht verkraftet: Nun erinnerte sich Aviciis Mutter an den Moment zurück, in dem sie von seinem Tod erfahren hatte.

Im Interview mit dem schwedischen Magazin Vi sprach die Schauspielerin über das Ableben ihres Sohnes. "Ich kann es noch jetzt spüren, während wir sprechen", gab die 76-Jährige im Gespräch zu und machte damit deutlich, wie sehr ihr Sohn ihr fehlt. So holen sie die Gedanken an ihren Tim Bergling – wie der DJ mit bürgerlichem Namen hieß – bis heute noch ein: Als vor einiger Zeit ein Song des verstorbenen Künstlers in einem Handyladen gespielt wurde, traf das seine Mutter sehr. "Ich musste mich gegen die Theke stützen… Nein, ich hing darüber, um nicht auf den Boden zu fallen", verriet sie.

Vor Aviciis Tod hatte sich seine schlechte psychische Verfassung bereits bemerkbar gemacht: Er hatte mit Depressionen zu kämpfen. Aus diesem Grund wollten Anki und ihr Mann damals zu ihrem Sohn in den Oman reisen, die Reise dorthin hatte sich allerdings als schwierig erwiesen. Das und die Tatsache, dass sich der Künstler selbst das Leben genommen hatte, nagen bis heute noch an der Schauspielerin. "Es war kein Krebs, kein Herz, kein Unfall. Und er war so jung", trauerte die Mutter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Avicii bei einem Event in Los Angeles, Februar 2016

Getty Images Avicii im Februar 2013 in Los Angeles

Getty Images Avicii bei einem Volvo-Event 2016 in Los Angeles



