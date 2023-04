Glücklich mit Alex: Sophia Thomalla verrät ihr Liebesrezept

So halten Sophia Thomalla (33) und Alexander Zverev (25) ihre Liebe aufrecht! Die Moderatorin und der Tennisspieler sind seit Oktober 2021 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich damals über Freunde. Immer wieder posieren die beiden auf dem roten Teppich oder teilen süße Bilder aus dem Pärchenurlaub. Doch beide sind mit ihren Berufen auch ziemlich beschäftigt. Jetzt verrät Sophia ihr Liebesgeheimnis!

Im Gespräch mit Vip.de plauderte die Are You The One?-Moderatorin über ihre Beziehung. Wenn sich die beiden über längere Zeit mal nicht sehen, gibt es eine gute Lösung: "Tatsächlich muss ich sagen, dass FaceTime es wirklich vereinfacht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man sich damals nicht sehen konnte – schlechte Verbindung, schlechtes Internet!", erklärte Sophia. Und warum klappt es zwischen den beiden so gut? "Ich habe einen Job, das weiß er. Er hat einen Job, das weiß ich auch und das ist alles eine Frage des Arrangierens und des gegenseitigen Respektierens", betonte die 33-Jährige.

Manchmal vermischen sich ihre beiden Welten aber auch – wie etwa bei den Australian Open im Januar: Dort unterstützte Sophia ihren Liebsten nämlich von der Zuschauertribüne aus. Auch in der Vergangenheit feuerte sie den Tennisprofi schon mehrfach bei seinen Matches an.

Instagram / ClwjvHKNou1 Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2022

Getty Images / Alexander Hassenstein / Staff Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Actionpress / Frank Molter Sophia Thomalla bei den Australian Open

