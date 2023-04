Im Playboy: Eva Benetatou fühlt sich wohl im After-Baby-Body

Sie fühlt sich sexy! Evanthia Benetatou (31) ist vor knapp zwei Jahren Mutter eines Sohnes geworden. Ihren Alltag mit dem kleinen George teilt die Influencerin seitdem fleißig mit ihren Fans im Netz. Vor wenigen Tagen sorgte sie dann für eine Überraschung: Die TV-Bekanntheit ist das Covergirl der aktuellen Ausgabe des Playboys. Als Mama für das Magazin vor der Kamera gestanden zu haben, macht sie ziemlich stolz. Und nach der Schwangerschaft fühlt Eva sich megahot!

"Mein Körper ist nicht mehr der gleiche wie vor der Schwangerschaft, und vielleicht bin ich auch nicht mehr in meiner Top-Form – trotzdem fühle ich mich im Großen und Ganzen sexyer als früher", plauderte die Griechin im Playboy-Interview aus. Sie habe ein größeres Bewusstsein für ihren Körper bekommen. "Ich finde ihn in sehr weiblich und mag die Rundungen", gab Eva preis.

Mit dem Shooting wollte sie aber viel mehr ausdrücken: "Dass jede Frau auf ihre Art und Weise schön ist!", erklärte die Beauty. Außerdem findet Eva: "Viele Frauen zweifeln an sich, nachdem sie Kinder bekommen haben. Man darf sich wohl und frei fühlen." Besonders anderen Single-Müttern möchte sie etwas mit auf den Weg geben: "Gebt nie den Glauben an euch auf, seid mutig und schaut, was ihr schon alles erreicht habt!"

