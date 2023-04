In Bikini: Samira Cilingir gewährt Blick auf ihren Babybauch

Samira Cilingir zeigt, wie schön schwanger sie ist! 2020 waren die einstige Love Island-Bekanntheit und ihr Ehemann Yasin Cilingir (32) erstmals Eltern geworden. Doch schon bald kann sich ihr kleiner Malik über ein Geschwisterchen freuen – immerhin wird das Paar zum zweiten Mal Eltern. Bis ihre kleine Prinzessin das Licht der Welt erblickt, kann es nicht mehr allzu lange dauern: Denn im Netz teilt Samira nun stolz ein Bild von ihrer immer praller werdenden Wölbung!

Bevor die Tochter von Samira und Yasin auf die Welt kommt, genießt die junge Familie ihre Zeit zu dritt im Urlaub. Via Instagram teilt die werdende Zweifachmama am Mittwoch einen intimen Schnappschuss aus ihrer warmen Auszeit. Darauf ist zu sehen, wie die Influencerin nur in Bikini bekleidet vor einer Mauer posiert und ihren Babybauch liebevoll in Szene setzt.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Beauty verraten, dass ihre Tochter am 25. Juni zur Welt kommen soll – und das sieht man auch! "Die Gefühle sind anders als bei Malik, ich habe ein bisschen Angst – aber auch Vorfreude", hatte die Reality-TV-Bekanntheit im Rahmen einer Fragerunde via Social Media erklärt.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir und Yasin Cilingir im April 2023

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin Cilingir und Samira Cilingir mit ihrem Sohn im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de