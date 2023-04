"Kampf der Realitystars"-Zoff zwischen Serkan und Daniel!

Zwischen Serkan Yavuz (30) und Daniel Schmidt fliegen die Fetzen! Seit vergangener Woche kämpft wieder die Crème de la Crème des Trash-TV bei Kampf der Realitystars um den Titel. Die Stars und Sternchen müssen sich in verschiedenen Challenges beweisen und geschickt verhalten, um nicht in der "Stunde der Wahrheit" aus der Show gewählt zu werden. In der ersten Folge wählten Sarah Knappik (36) und Daniel Ingrid Pavic (37) raus. Doch auch Serkan stand in der engeren Auswahl – und dies sorgte nun für eine Eskalation!

Sarah betont, dass nur Daniel den Partner von Samira Klampfl (29) rauswählen wollte und sie nicht hinter seiner Aussage stehe, dass es eine gemeinsame Entscheidung gewesen sei. Der einstige Bachelorette-Kandidat regt sich daraufhin auf, dass Daniel Sarah in der "Stunde der Wahrheit" nicht habe ausreden lassen. "Du hast ihr gefühlt einen Maulkorb verpasst!", wettert Serkan. Daniel kann das nicht auf sich sitzen lassen und meint: "Weißt du, warum sie nichts gesagt hat? Weil sie weiß, dass sie scheiße gemacht hat. Sie hat mich manipuliert, sie hat mit mir gespielt!"

Serkan betont auch, dass ein so früher Exit ihn sehr getroffen hätte. Immerhin wolle er es allen zeigen. Damit er an dem Format teilnehmen kann, hatte er tatsächlich nur einen Euro Gage verlangt. "Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diesen Move bringe, aber mein Bauchgefühl hat mich so hart in diese Staffel gedrängt. Es hat mir die ganze Zeit gesagt: 'Mach es! Zeig es allen!'", hatte er Bild erklärt.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

