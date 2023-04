Neu-Eltern Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bald auf Red Carpet!

Kaley Cuoco (37) und Tom Pelphrey (40) stehen schon bald wieder im Blitzlichtgewitter! Die The Big Bang Theory-Darstellerin und ihr Partner hatten vor wenigen Monaten ihre Schwangerschaft verkündet. Anfang April war es dann endlich so weit und sie begrüßten ihre Tochter auf der Welt. Die kleine Mathilda macht ihre Eltern seitdem überglücklich! Jetzt steht der erste Auftritt der frisch gebackenen Eltern fest: Kaley und Tom werden Ende des Monats wieder auf dem roten Teppich stehen!

Am 27. April findet die Premiere von Toms neuem Film "Love & Death" statt, die die Schauspieler nicht verpassen wollen. "Wir werden wahrscheinlich früh gehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für einen von uns okay ist, von ihr getrennt zu sein", erzählte der 40-Jährige gegenüber Access Hollywood. "Selbst jetzt denke ich: 'Okay, ich muss nach Hause'", witzelte er.

Doch er schwärmte nicht nur von seinem Baby – auch auf seine Freundin scheint er sehr stolz zu sein. "Sie ist so gut darin. Es ist wie alle Qualitäten, die ich an Kaley liebe, mal 100", schwärmte er von seiner Partnerin als Neu-Mama. "Sie ist einfach so lustig und fürsorglich, einfach und verspielt und liebevoll", berichtete Tom. "Wissen sie, es ist wunderschön", freute er sich.

