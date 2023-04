Todesursache geklärt: Deshalb ist Aaron Carter verstorben

Endlich hat Aaron Carters Familie Gewissheit. Im November 2022 wurde der Sänger im Alter von 34 Jahren tot in seiner Badewanne aufgefunden. Lange war nicht bekannt, was die Ursache für sein Ableben war – bis jetzt: Der Bruder von Nick Carter (43) soll verschreibungspflichtige Pillen genommen und Difluorethan inhaliert haben. Das hat ihn angeblich so handlungsunfähig gemacht, dass er in seiner Wanne ausgerutscht und ertrunken ist. Auch wenn damit klar ist, was zu seinem Tod geführt hat, nimmt Aarons Familie der Verlust nach wie vor sehr mit.

