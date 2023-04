Überraschung! Neymar und Bruna Biancardi erwarten ein Baby

Neymar (31) und seine Partnerin sind in freudiger Erwartung! Seit Anfang letzten Jahres ist der brasilianische Fußballstar wieder in festen Händen. Die Frau an seiner Seite ist das Model Bruna Biancardi. Allzu viele Einblicke in die Liebesbeziehung gab das Paar auf Social Media bisher nicht. Doch jetzt hauten der Sportler und seine Freundin ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht vom Hocker: Bruna ist schwanger!

Auf Instagram bestätigte das Paar, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. "Du wirst in eine wunderschöne Familie geboren, mit deinem Bruder, deinen Großeltern, Onkeln und Tanten, die dich bereits sehr lieben!", lauteten die süßen Worte zu einer Bilderreihe. Auf den Schnappschüssen ist der Babybauch der 28-Jährigen schon deutlich zu erkennen.

Neymars Kollegen aus dem Sport gratulierten ihm und Bruna herzlich. Der 31-Jährige hat bereits einen elfjährigen Sohn, der David Lucca heißt. Das Kind stammt aus der Beziehung zu seiner damaligen Freundin Carolina Dantas. Bei der Geburt des kleinen Jungen war Neymar gerade einmal 19 Jahre alt.

Instagram / neymarjr Model Bruna Biancardi und Profifußballer Neymar Jr.

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und seine Partnerin Bruna Biancardi

