Ärger im Paradies: Ist Cristiano Ronaldo bald wieder Single?

Alles nur noch Fassade bei Cristiano Ronaldo (38) und Georgina Rodriguez (29)? Seit sieben Jahren sind der Fußballstar und das argentinisch-spanische Model schon zusammen. Dabei haben sie zwei gemeinsame Kinder und drei weitere aus früheren Beziehungen des Portugiesen. Anfang des Jahres zog die Familie aufgrund seines Al-Nassr-Wechsels nach Saudi-Arabien. Die Turteltauben wollten jetzt sogar endlich ihre Hochzeit planen. Doch nun soll es angeblich ganz schön kriseln bei dem Dreamteam!

Nach außen hin wirken die beiden wie ein Traumpaar aus dem Buche. Doch hinter den Kulissen gibt es jetzt anscheinend Ärger im Paradies. Wie Bild berichtete, soll der Grund der Beziehungskrise hauptsächlich bei Freundin Georgina liegen. Sie kümmere sich in erster Linie nämlich nur noch um sich selbst und wäre in den Augen des fünfmaligen "Fußballer des Jahres" angeblich nicht mehr so fürsorglich ihm und den Kids gegenüber.

Georgina sei jedenfalls nicht so authentisch, wie man sie aus ihrer eigenen Netflix-Doku "I Am Georgina" kenne. Vor einer Woche postete die 29-Jährige allerdings noch Flashback-Pics auf Instagram von einem Jacht-Ausflug aus dem Jahr 2020 mit ihrem Liebsten und den Kindern und schrieb dazu: "An jenem Sommernachmittag, als wir unser Boot kauften. Und ein paar Fotos von diesem magischen Sommer…"

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Familie im Januar 2022

Getty Images Georgina Rodriguez im Mai 2019 in Madrid

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, Fußballer und Georgina Rodriguez, Model

