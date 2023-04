Alessia Herrens Baby Anisa-Amalia ist endlich auf der Welt!

Alessia Herren (21) ist überglücklich! Vor einigen Monaten verkündete die TV-Bekanntheit, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Can zum ersten Mal ein Kind erwartet. Nun war es endlich so weit und ihre Tochter ist auf der Welt. "Am 16.04.2023 um 13:05 Uhr hat unsere kleine Tochter Anisa-Amalia das Licht der Welt erblickt. Wir sind unfassbar stolz und dankbar für das tolle Leben mit unserer kleinen Prinzessin", schreibt Alessia auf Instagram und teilt ein Foto von der Hand ihrer Tochter.

