Emotional: Robert Irwin zollt Papa Steve niedlichen Tribut

Robert Irwin (19) denkt noch oft an seinen Vater. Der australische TV-Star Steve Irwin (✝44) wurde durch die Sendung "The Crocodile Hunter" weltweit bekannt. Doch 2006 starb er tragisch durch den Stich eines Stachelrochens. Sein Sohn Robert musste den Verlust als kleiner Junge verkraften. Auch heute scheint Robert sich noch oft an seinen Papa zu erinnern: Nun teilt er eine niedliche Erinnerung an seinen Vater und dessen Jeep.

Bei Instagram denkt Robert an die gemeinsamen Autofahrten mit Steve, als er noch klein war. "Es ist ein besonderes Auto. Von frühen Erinnerungen, als Papa parkte und mich so tun ließ, als würde ich fahren, bis ich meine Führerscheinprüfung darin gemacht habe", schreibt der Fotograf. Auch die erste Fahrt allein habe er in dem Geländewagen gemacht – und das sogar zu einem besonders schönen Anlass. Er sei nämlich ins Krankenhaus gefahren, um die Tochter seiner Schwester Bindi (24), seine Nichte, kennenzulernen.

Dass die Bindung von Robert zu seinem Vater immer noch eng ist, hatte er auch im Dezember 2022 gezeigt. Seine Mutter Terri (58) hatte ihm an seinem Geburtstag im Australia Zoo ein Video gezeigt, das aus mehreren Geburtstagswünschen bestanden hatte. Darunter war auch Steve gewesen. Beim Anblick seines verstorbenen Papas schien Robert sogar mit den Tränen zu kämpfen.

Anzeige

Instagram / robertirwinphotography Steve Irwin (r.) mit seinem Sohn Robert

Anzeige

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de