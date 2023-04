Grund zur Sorge? Felix Lobrecht war in der Psychiatrie!

Die Sorge um Felix Lobrecht (34) wächst! Der Berliner ist aktuell einer der erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands. Auch für den wöchentlich erscheinenden Podcast "Gemischtes Hack" wird der Hottie von unzähligen Fans gefeiert. Zuletzt landete der Entertainer mit der Verfilmung seines Buches einen weiteren Hit. Doch er gab ebenso bereits zu, dass sein Pensum allmählich sehr viel werde. Nun offenbarte Felix, dass er sich bereits professionelle Hilfe holte.

In der aktuellen Folge "Gemischtes Hack" witzeln der 34-Jährige und sein Co-Moderator Tommi Schmitt (34) darüber, dass der eigentlich sehr sportliche Felix aktuell nicht in Form sei. Daraufhin spricht der Blondschopf immer noch lachend ein ernsteres Thema an: "Ich hab Sport ganz schön schleifen lassen. Sorry, dass ich mich in der Klinik erst mal um meine psychische Gesundheit gekümmert habe. Sorry, dass ich nach drei Monaten Psychiatrie gerade nicht on point bin."

Erst vor wenigen Wochen kündigte Felix bereits an, sich eine Pause nehmen zu wollen: "Ich verkünde ganz offiziell und groß, ganz würdelos in dieser Kack-Folge: Ich höre mit Comedy für ein Jahr auf." Er wolle seine Tour noch beenden und sich dann zurückziehen. Fans des Podcasts müssen sich aber nicht sorgen, dieser werde weiterhin erscheinen.

Constantin Film / Carsten Koall Felix Lobrecht im April 2023

Instagram / a.m.tommi.schmitt Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

Instagram / felix_lobrecht Felix Lobrecht im März 2020

