Hallöchen, Popöchen: Vanessa Schmitt zeigt ihre heiße Seite

Vanessa Schmitt spielt mit ihren Reizen! Mit ihren Fotos begeistert die ehemalige Miss Tuning 2017 immer wieder viele Fans auf ihrem Social-Media-Account. Dabei scheut die einstige "Grip – Das Motormagazin"-Bekanntheit auch nicht davor, Haut zu zeigen. Das scheint auch ihrem Partner Raúl Richter (36) zu gefallen – denn auch gemeinsam veröffentlichen die beiden gerne sexy Selfies von sich. Jetzt legt Vanessa nach!

Via Instagram teilt Vanessa am Mittwoch zwei ziemlich aufreizende Schnappschüsse von sich. Dabei kommen vor allem die Motocross-Fans unter ihren Followern auf ihre Kosten. "Sie hatte nur noch Stiefel an. Spaß beiseite", schreibt die Blondine unter zwei Bildern, auf denen sie sich nur in Unterwäsche, Stiefeln und einem Helm bekleidet auf ihrem geländetauglichen Fahrzeug rekelt. Dabei verrät sie auch, dass sie plane, ihr Motorrad in Zukunft wieder öfter zu fahren.

Ihre Fans unterstützen Vanessa bei ihrem Vorhaben. "Unbedingt. Niemals ein Hobby oder Verlangen unterdrücken", heißt es unter anderem seitens eines Users. Auch für ihr knappes Outfit erhält die Beauty eine Menge Zuspruch – denn neben einigen Herzen sammeln sich auch viele Flammen-Emojis in der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag.

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt im April 2023

Instagram / CrOKwLpNloT Vanessa Schmitt im April 2023

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter

