Hand in Hand: Datet Christina Dimitriou etwa Yasin Mohamed?

Sind sie etwa das neue Paar am Himmel der Reality-Sternchen? Yasin Mohamed (31) und Alicia Costa Pinhero nahmen 2021 an Temptation Island teil, allerdings verließen sie die Show getrennt. Wenige Monate später kam der Münchner mit Paulina Ljubas (26) zusammen, doch ihre Liebe ging im April vergangenen Jahres in die Brüche. Nun erwecken neue Bilder den Eindruck, als ob der einstieg Kampf der Realitystars-Teilnehmer mit einer anderen Frau aus dem Reality-TV anbandelt: Yasin und Christina Dimitriou (31) wurden jetzt händchenhaltend gesichtet.

Ein Promiflash-Insider hat die Ex von Aleksandar Petrovic (32) nun mit dem 31-Jährigen in der Dortmunder Innenstadt gesichtet. Dort zogen beide komplett in Schwarz gekleidet durch die Straßen und gaben dabei einen sehr vertrauten Anblick ab: Sie liefern nicht einfach nur nebeneinander herum, sondern hielten auch noch Händchen! Dabei unterhielten sich die TV-Persönlichkeiten angeregt und genossen augenscheinlich eine gute Zeit miteinander. Laut der Quelle sollen sie sich sogar geküsst haben.

Auch in ihren jeweiligen Instagram-Storys tauchen sie zusammen auf: Yasin und Christina gönnten sich ein gemeinsames Essen und machten sogar einen Ausflug in das schwedische Möbelhaus Ikea. Dort stand der 31-Jährige der Beauty beratend zur Seite und fuhr sie im Anschluss noch mit dem Auto herum. Ob zwischen den beiden aber tatsächlich etwas läuft, verriet bisher keiner der beiden.

Instagram / christinadimitriou_official Yasin Mohamed und Christina Dimitriou

privat Yasin Mohamed und Christina Dimitriou in Dortmund

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

