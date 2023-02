Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bald bei "Ex on the Beach"?

Haben sie schon verraten, dass sie bei Ex on the Beach dabei sind? Während der vergangenen drei Jahre etablierte sich das amerikanische Format auch in Deutschland. In der Show wollen Singles eigentlich nur einen entspannten Urlaub genießen – doch durch ihre Ex-Partner wird ein bisschen Stimmung in die Villa gebracht. Yasin Mohamed (31) und Paulina Ljubas (26) haben sich bereits vergangenes Jahr im April getrennt. Sind die beiden trotzdem bald zusammen im TV zu sehen?

Sowohl bei Yasin als auch bei Paulina ist es derzeit ziemlich still auf den Instagram-Kanälen. Doch jetzt meldeten sie sich mit beruhigenden Worten. "No worries...ich lebe! Melde mich die Tage in Ruhe", postete der Reality Shore-Teilnehmer am Samstag. "Keine Sorge, mir geht es gut und bald kommen auch wieder normale Stories", schrieb Paulina. Befinden sich also beide gerade bei Dreharbeiten zu einer neuen Show? In Staffel zwei und drei der Sendung "Ex on the Beach" gingen die ersten Folgen im April oder Mai online, das heißt, es ist gut möglich, dass die Folgen derzeit abgedreht werden.

Yasin und Paulina hatten sich im Jahr 2021 kennengelernt, nachdem die Brünette frisch von Henrik Stoltenberg getrennt war. Im Februar 2022 machten sie ihre Beziehung erst öffentlich – und gaben zwei Monate später die Trennung bekannt.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

