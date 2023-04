"Heuchelei": Karina Wagner findet Gustavs Tränen verlogen

Sie nimmt ihm die Seifenoper nicht ab. Die Realitystars Karina Wagner (27) und Gustav Masurek (33) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Doch nach neun gemeinsamen Monaten folgte die Trennung der einstigen Turteltäubchen. Bei Prominent getrennt trafen sie nun erneut aufeinander und hatten bei einem Vieraugengespräch die Chance Frieden zu schließen. Im Promiflash-Interview gab Karina jetzt zu, dass sie Gustavs Tränen nicht ernst nehmen konnte.

"Von seinen Tränen war ich nicht überrascht [...]. Allerdings passen diese Emotionen überhaupt nicht mit dem zusammen, was er in den vorherigen Folgen über mich gesagt hat", erklärt die Brünette gegenüber Promiflash. Denn dort habe Gustav versucht, sie mit Kandidat Marc-Robin zu verkuppeln. Karina scheint sich daher sicher zu sein: "Für mich eher Heuchelei." Dass ihr Ex noch immer häufig über sie nachdenke, sei der 27-Jährigen nicht bewusst gewesen.

Trotz des klärenden Gespräches bleibt ein Liebes-Comeback für Karina ausgeschlossen. "Meine Hoffnung war es nur, die nächsten Tage da noch so gut wie möglich zusammen zu meistern. Ich habe die Gründe für unsere Trennung nicht vergessen", stellt sie klar. Außerdem habe sie keinerlei Hoffnung mehr, dass sich das noch ändern könne.

