Nach Marc-Robin-Flirt: Will Gustav Ex Karina Wagner zurück?

Sind wieder Gefühle im Spiel? Bei Prominent getrennt kämpft das Ex-Paar Karina Wagner (27) und Gustav Masurek (33) immer noch um den Sieg. In der vergangenen Folge feuerte der Bachelor in Paradise-Kandidat seinen Mitstreiter Marc-Robin an, Karina anzubaggern. Er schien also nichts mehr für seine Verflossene zu fühlen. Doch jetzt sieht es schon wieder anders aus: Will Gustav noch was von Karina?

In der aktuellen Folge hatten die einstigen Turteltauben Zeit zu zweit – und mussten spannende Fragen beantworten. Dabei wurde es ziemlich gefühlvoll. Vor allem Gustav schien plötzlich wieder an die Liebe mit Karina zu glauben. "Jetzt schaue ich dich immer an und denke mir so, ist die Reise vorbei? Kaufen wir ein neues Ticket und fahren weiter? Ich weiß es nicht", weinte der Paderborner sogar. Während des Gesprächs näherten sie sich offenbar emotional wieder an.

"Ich hätte niemals gedacht, dass es sich so gut anfühlt wieder", gab Gustav weitere Einblicke in sein Seelenleben. Und Karina? "Ich weiß halt nur, dass ich ja selber auch in den letzten Tagen deine Nähe gesucht habe und dass es sich auch gut angefühlt hat", gestand die Beauty. Jedoch wolle sie die Beziehung gar nicht mehr, "weil ich ja weiß, dass wenn wir hier rausgehen, es sich ja nichts ändert."

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Karina Wagner und Gustav Masurek bei "Prominent getrennt"

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, einstiger "Bachelor in Paradise"-Star

privat Gustav Masurek und Karina Wagner

