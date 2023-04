Mega-Überraschung: Ed Sheeran holt spontan Fan auf die Bühne

Diesen Moment wird sie wohl nie vergessen! Ed Sheeran (32) ist einer der größten Stars der Welt. Erst im vergangenen Jahr hatte er im Rahmen seiner "Mathematics"-Tour Halt in einigen deutschen Städten gemacht. Am Montag war er dann für ein sehr intimes Konzert in Berlin – und dieser Abend endete mit einer ziemlichen Überraschung: Total spontan bat Ed einen Fan zu sich auf die Bühne!

Via Instagram ließ er seine Follower an diesem besonderen Moment teilhaben. Aufgrund der Nachtruhe musste der 32-Jährige sein Konzert nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre beenden. Während seines Songs "Afterglow" hörte er im Publikum eine junge Frau, die ihn gesanglich unterstützte. Der zweifache Vater war von ihrer Performance so begeistert, dass er sie prompt mit zu sich auf seine kleine Bühne holte. "Das war überhaupt nicht geplant und sie hat es absolut gerockt. Vielen Dank, dass du so eine besondere Show mit mir beendet hast, ich habe es geliebt", schrieb der "Shape of You"-Interpret im Netz.

Doch Ed ist nicht der einzige Künstler, der gern mal für eine Überraschung bei seinen Supportern sorgt. Erst kürzlich hatte Lewis Capaldi ebenfalls eine ziemlich spontane Aktion in einem Flugzeug gestartet: Der "Before You Go"-Interpret hatte einfach mal so einen Song in luftiger Höhe geschmettert. "Es tut mir leid, euren Flug gestört zu haben. Falls es jemand nicht weiß: Mein Name ist Ed Sheeran", hatte er herum gewitzelt.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Jahr 2022

Anzeige

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de