Lewis Capaldi überrascht Fans auf Flug mit Live-Performance!

Lewis Capaldi (26) zeigt sich wieder einmal von seiner nahbaren Seite! Mit seinem ersten Song "Bruises" war der Sänger 2019 durchgestartet und hatte sich den Weg bis an die Spitze der Charts gebahnt. Neben seiner Musik lieben seine Fans den Schotten außerdem für seine offene und humorvolle Art. Im Netz spricht er beispielsweise ehrlich über seine Tourette-Erkrankung und reißt immer wieder den ein oder anderen Witz. Nun beeindruckt Lewis mit einem Auftritt im Flugzeug!

Der 26-Jährige teilte ein Video von der Aktion auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie er in einem normalen Flugzeug erst die Passagiere damit überraschte, dass er sie ganz lässig aus dem Servierwagen bediente. Nachdem die Reisenden den ersten Schock überwunden hatten, verkündete Lewis: "Ich werde jetzt einen Song singen." Die Fluggäste erhielten eine exklusive Performance der neuen Single des Musikers. In seiner gewohnt lustigen Manier fügte der "Someone You Loved"-Interpret am Ende hinzu: "Es tut mir leid, euren Flug gestört zu haben. Falls es jemand nicht weiß: Mein Name ist Ed Sheeran (32)."

Der Sänger ist bekannt für seine verrückten Aktionen. Auf einem Konzert vor wenigen Wochen war ein großer Schlüpfer auf die Bühne geworfen worden. Dieser war mit Nachrichten an den Künstler versehen. Der Brite war sich nicht zu schade dafür und zog das Teil kurzerhand über seine Klamotten – und hat seine Fans damit ordentlich zum Lachen gebracht.

Anzeige

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi, März 2023

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige

Wie findet ihr die Aktion von Lewis? Voll sympathisch! Irgendwie komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de