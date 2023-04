"Salsa-thon": Das sind die "Let's Dance"-Tänze von Show acht

Fans dürfen gespannt sein! Am vergangenen Freitag mussten gleich zwei Tanzpaare Let's Dance verlassen: Mimi Kraus (39) mit Mariia Maksina (25) sowie Ali Güngörmüs (46) mit Christina Luft (33). Im Rennen um den Titel "Dancing Star 2023" sind nun noch jeweils sieben Promis mit ihren Tanzprofis. Auch für die kommende Show haben sich die Tänzer wieder tolle Choreografien für ihre Schützlinge überlegt. Das sind die Tänze der Star-Profi-Duos in Show acht!

Bei Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35) wird es feurig! Wie RTL bekannt gibt, werden sie am Freitag eine Samba zu "Bam Bam" von Camila Cabello (26) und Ed Sheeran (32) hinlegen. Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) geben dagegen einen Slowfox zu "Sunny Afternoon" zum Besten. An einen romantischen Wiener Walzer wagen sich gleich zwei Promi-Tänzer-Duos: Sharon Battiste (31) mit Christian Polanc (44) zu "Cuz I Love You" von Lizzo (34) und Knossi (36) mit Isabel Edvardsson (40) zu "Chim Chim Cher-ee" von Mary Poppins! Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) schwingen derweil ihre Hüften zu einem Quickstep zu "I'm Sitting On Top Of The World" von Bobby Darin.

Auch bei Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) wird es schnell: Sie tanzen zu "Puppet On A String" nämlich einen Quickstep! Die ganz großen Gefühle wird es währenddessen bei Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) geben – sie wagen sich an einen emotionalen Contemporary zu "Falling" von Harry Styles (29). In Show acht wird es erstmals zudem den sogenannten "Salsa-thon" geben. Sieben Minuten lang sollen die Tanzpaare dabei ihre heißen Salsa-Moves zeigen!

