So geht es Anne Wünsche nach dem Schwangerschaftsabbruch

Hat Anne Wünsche (31) körperliche Beschwerden? Die Influencerin wagte in den vergangenen Tagen einen schweren Schritt: Sie ließ eine Abtreibung durchführen. Dafür kassierte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen Shitstorm von ihren Fans. Doch der Eingriff fiel der dreifachen Mama alles andere als leicht – ein weiteres Kind konnte sie sich aber einfach nicht vorstellen. Nun berichtete Anne, wie es ihr nach der Abtreibung geht.

Ein Fan fragte die 31-Jährige auf Instagram, ob sie nach dem Schwangerschaftsabbruch Blutungen oder Ähnliches habe. "Tatsächlich habe ich fast gar keine Blutungen. So minimal, dass es gar nicht erwähnenswert ist. Schmerzen habe ich Gott sei Dank auch keine", erzählte Anne daraufhin ehrlich. Sie wisse aber nicht, ob das eventuell noch kommen könnte: "Bis jetzt ist eigentlich alles ganz okay. Ich bin nur hundemüde. Ich habe gestern den ganzen Tag gepennt und heute bin ich trotzdem so müde."

Direkt nach der Abtreibung meldete sich Anne bei ihren Fans und gewährte einen Einblick in ihre Gefühlslage. "Dieser Weg, den ich heute gehen musste, und die Tage davor waren nicht leicht und ich möchte das nie wieder erleben müssen. Ich kann mir ein Leben mit vier Kindern einfach nicht vorstellen, [...] dennoch kämpft man immer wieder mit diesem Selbsthass, das jetzt getan zu haben", rechtfertigte sie erneut ihre Entscheidung.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Sansibar

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

