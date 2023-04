Anne Wünsche hat ihren Schwangerschaftsabbruch durchgeführt

Anne Wünsche (31) hat die Abtreibung planmäßig durchgeführt. Vor wenigen Tagen verkündete die Influencerin ihren Fans, dass sie nach drei Kindern erneut schwanger ist. Doch sie erklärte auch ehrlich, dass sie selbst entsetzt von der Nachricht war. Sie könne das Kind auf keinen Fall behalten und plane deshalb eine Abtreibung. Nun gibt sie ihren Fans ein weiteres Update: Anne hat ihre Schwangerschaft abgebrochen.

Bei Instagram teilt Anne ein Bild von sich aus dem Krankenhaus und erklärt ihren Fans, wie der Tag in der Klinik verlaufen ist. "Dieses Gefühl und die Gedanken kann ich nicht in Wort fassen", habe sie schon bei ihrer Ankunft gedacht. Im OP wäre sie dann am liebsten wieder umgedreht und es wird deutlich, dass der Schritt der 31-Jährigen nicht leichtgefallen ist. "Sie setzten mir die Sauerstoffmaske aufs Gesicht und keine zehn Sekunden später schlafe ich ein. Das war es. Es ist passiert", schreibt Anne hörbar emotional. Sie wolle das nie wieder erleben müssen.

Für ihren offenen Umgang mit dem Thema Abtreibung musste Anne sich auch viel im Netz gefallen lassen. Unter ihrem Instagram-Post hatten sich viele ihrer Follower schockiert gezeigt. "Es gibt Sachen, die man besser für sich behält. [...] Gewisse Themen sollte man intern in der Familie besprechen", meint ein User sachlich. Darunter schießen andere aber auch heftig gegen Anne.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren drei Kindern und Karim El Kammouchi

