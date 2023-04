Vor wilder Flirtoffensive: Nico Legat vermisst seine Sarah

Er weiß auch nicht, was er will. Nico Legat und seine Freundin Sarah Liebich nehmen derzeit an der Realityshow Temptation Island teil und stellen sich dem ultimativen Treuetest. Doch schon jetzt sorgte Nico für große Enttäuschung bei seiner Freundin, nachdem diese wilde Party-Clips von ihm zu sehen bekommen hatte. In der aktuellen Folge sprach der Casanova nur in den höchsten Tönen von seiner Sarah – anschließend ging er jedoch erneut in die Flirtoffensive.

"Für uns ist das hier der letzte Test. Wenn wir diesen Test bestehen, dann muss ich langsam wirklich Gas geben, um ihr zu beweisen, dass ich es wirklich ernst meine", plaudert Nico aus. Außerdem stellt er klar: "Danach kann nur der Ring kommen", und spielt damit auf einen Antrag für seine Liebste an. Er vermisse seine Sarah sehr und freue sich schon jetzt, sie bald wieder in die Arme schließen zu können.

Doch beim anschließenden Salsa-Date mit Single-Lady Anastasia scheint das alles längst vergessen. Während die beiden das Tanzbein schwingen, lächeln sie sich verschmitzt an. "Sie bringt alles mit, was meine Freundin auch hat. Sie ist optisch eine Zehn von zehn und man kann mit ihr Spaß haben", gibt Nico kurze Zeit später zu. Außerdem stellt er klar: "Sie ist für mich die größte Versuchung."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Frank J. Fastner Anastasia, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL Nico Legat mit der "Temptation Island"-Verführerin Anastasia

