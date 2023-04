Mit Unbekannter im Club: Turtelt Serkan Yavuz hier fremd?

Was hat Serkan Yavuz (30) da bloß angestellt? Eigentlich hat der Bachelor in Paradise ein geregeltes Familienleben. Gemeinsam mit seiner Show-Freundin Samira Klampfl (29) hat er eine Tochter, die bald ihren ersten Geburtstag feiert. In der Influencerin schien er seine große Liebe gefunden zu haben – die beiden widmen sich im Netz immer wieder rührende Worte. Doch neue Fotos werfen Fragen auf: Hat Serkan etwa fremdgeflirtet?

Promiflash liegen Fotos vor, wie der einstige Bachelorette-Teilnehmer eine Unbekannte innig umarmt und ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Das Ganze soll sich in einem Regensburger Nachtclub zugetragen habe. Eine Zeugin berichtet: "Ich habe seinen Kollegen gefragt, was Samira wohl dazu sagen würde und er meinte: 'Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.'"

Bei Kampf der Realitystars hatte Serkan seine Liebe zu Samira noch süß verteidigt. Nachdem die Zuschauer abgestimmt hatten, dass sie vermuten, er stehe auf dumme Frauen, wetterte der 30-Jährige: "[Ich habe] mit Samira eine supergebildete Frau an meiner Seite, die für uns beide zusammen gebildet genug ist – reicht für uns beide aus."

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Promiflash Serkan Yavuz mit einer fremden Frau

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

