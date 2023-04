Bowling: So feierte Kourtney Kardashian ihren 44. Geburtstag

Sie weiß, wie man feiert! Kourtney (44) ist die älteste der Kardashian-Schwestern und ist aus dem bekannten Reality-TV-Clan gar nicht wegzudenken. Wie auch ihre Geschwister lässt die US-Amerikanerin kaum eine Gelegenheit aus, um ihren Followern auf Social Media ihr spannendes und luxuriöses Leben zu zeigen. Am 18. April hatte die Beauty ihren 44. Ehrentag und ließ es wohl so richtig krachen: So feierte Kourtney umgeben von ihren Liebsten ihren Geburtstag!

Wie auf Schnappschüssen, die sie via Instagram teilte, zu sehen ist, waren unter anderem ihr Liebster Travis Barker (47), ihre Mutter Kris Jenner (67) und auch ihre Schwester Kim (42) Teil des Geburtstagsspektakels. Anhand der Emojis, mit denen die Unternehmerin ihren Post untermalte, ist zu erahnen, dass sie für die Feierlichkeiten eine Bowlingbahn angemietet hatte. Auf den Bildern trägt Kourt ein Haarband mit der Aufschrift "Birthday Girl". Kim schenkte der "Poosh"-Gründerin eine Karte, auf der stand: "Ich bin dankbar, dich meine Schwester nennen zu dürfen. Hoffentlich lässt das all die anderen Dinge, die ich dich nannte, verblassen."

Wer auf den geteilten Fotos jedoch nicht zu sehen ist, ist Kourtneys ältester Sohn Mason (13). Es ist wohl unklar, ob er bei den Feierlichkeiten überhaupt dabei war. Ihre anderen Kids Reign (8) sowie Penelope (10) hingegen waren, wie auf den Bildern zu sehen, Teil des Spektakels.

Instagram / kourtneykardash Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian im Jahr 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney und Kim Kardashian im April 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope Disick im April 2023

